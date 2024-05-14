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Капитан Реала определился с местом продолжения карьеры

Начо точно не будет выступать в европейских чемпионатах.
Сегодня, 12:21
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Защитник Реала Начо Фернандес покинет летом клуб и переедет за рубеж Европы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанец получил предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии присоединиться к ним в конце сезона.

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Футболист все же покинет Реал в качестве свободного агента, но не намерен оставаться в Европе, и уж точно не в Испании.

В текущем сезоне на счету 34-летнего центрбека один ассист в 26 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Начо Фернандес

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