Капитан Реала определился с местом продолжения карьеры

Начо точно не будет выступать в европейских чемпионатах.

Защитник Реала Начо Фернандес покинет летом клуб и переедет за рубеж Европы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанец получил предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии присоединиться к ним в конце сезона.

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Футболист все же покинет Реал в качестве свободного агента, но не намерен оставаться в Европе, и уж точно не в Испании.

В текущем сезоне на счету 34-летнего центрбека один ассист в 26 матчах Ла Лиги.

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