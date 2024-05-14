Испанский топ-клуб планирует подписать Дибалу

Испанский Атлетико планирует усилить линию атаки в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "матрасники" нацелились на Пауло Дибалу из Ромы. Трансфер может обойтись всего лишь в 12 млн евро, поскольку эта сумма прописана в качестве клаусулы в контракте аргентинца с "волками".

Финансовые детали предложения для самого футболиста пока неизвестны.

Читай также: Атлетико рассматривает вариант с возвращением Феликса

Отмечается, что Рома рассчитывает на игрока, но до сих пор не начала переговоры о продлении контракта, что дает небольшое преимущество Атлетико.

В текущем сезоне Пауло провел 37 матчей, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!