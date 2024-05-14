Испанский топ-клуб планирует подписать Дибалу
Испанский Атлетико планирует усилить линию атаки в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "матрасники" нацелились на Пауло Дибалу из Ромы. Трансфер может обойтись всего лишь в 12 млн евро, поскольку эта сумма прописана в качестве клаусулы в контракте аргентинца с "волками".
Финансовые детали предложения для самого футболиста пока неизвестны.
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Отмечается, что Рома рассчитывает на игрока, но до сих пор не начала переговоры о продлении контракта, что дает небольшое преимущество Атлетико.
В текущем сезоне Пауло провел 37 матчей, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач.
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