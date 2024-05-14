Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала

У Андрея Лунина точно будет игровое время, но не факт, что в финале Лиги чемпионов.

До конца нынешнего сезона мадридский Реал проведет еще четыре матча: три тура в рамках испанской Ла Лиги и финал Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти предположил, что в этих поединках успеют выйти на поле все три вратаря команды: Андрей Лунин, Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага.

"Мы оценим ситуацию. Лунин может сыграть в одной из этих игр, и мы также хотим дать Кепе возможность немного поиграть", - цитирует итальянца Marca.

"Это будет не так просто, ведь игр не так много. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа лучший в мире, когда он на своем уровне".

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"Цель состоит в том, чтобы вся команда находилась в лучшей форме. Игрокам, которые недавно вернулись, таким как Куртуа и Милитао, нужны игровые минуты, и мы воспользуемся этими играми, чтобы дать им их. За неделю до финала мы примем необходимые решения".

Напомним, что во вторник, 14 мая, Реал сыграет с Алавесом. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно, за какую сумму королевский клуб готов расстаться с Андреем Луниным, который до сих пор не продлил контракт.

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