Клуб МЛС подтвердил подписание Жиру

Футболист Милана Оливье Жиру вскоре сменит клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Лос-Анджелес ФК, «черно-золотые» официально оформили трансфер французского нападающего, воспользовавшись правилом назначенного игрока также известным как правило имени Дэвида Бекхэма (это правило позволяет каждому клубу МЛС подписывать трех игроков вне потолка зарплат - прим.)

Контракт будет действителен до конца 2025 года с опцией продления до конца 2026 года.

Оливье присоединится к клубу летом этого года.

Отметим, что сезон в МЛС уже продолжается. Сейчас ЛАФК идет на 5 позиции западной конференции, сыграв 12 матчей и набрав 18 очков. За клуб выступают экс-голкипер Тоттенхэма Уго Льорис, бывший вингер Сент-Этьенна Деннис Буанга, бывший футболист Лидс Юнайтед Матеуш Богуш и воспитанник Барселоны Сержи Паленсия.

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