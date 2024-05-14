Тренер Ворсклы: Финал Кубка Украины - событие, которое творит нашу историю

Главный тренер Ворсклы Сергей Долганский поделился мыслями о финале Кубка Украины с Шахтером.

Украинский специалист заявил, что для его команды это очень важный момент в истории.

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"Есть понимание того, благодаря кому и почему мы сейчас здесь находимся. Большое уважение к людям, которые защищают нашу Родину. Эта игра будет посвящена именно им.

Это финал - событие большого масштаба для такой команды, как Ворскла. Это событие, которое творит историю нашего клуба. Это большое событие для болельщиков и большая мотивация для нас. Неважно, что было до этого. Имеет значение только одна игра, которая решает все.

У нас все в строю. Рассчитываем на всех игроков, которые есть в обойме.

Финал Кубка Украины 2009 года? На то время Шахтер был обладателем Кубка УЕФА, шансов нам не давал никто. Но в таких играх важны храбрость и стремление победить, а не страх поражения. Такое было в Ворскле, когда я играл.

Но это совсем другая история, сейчас другие команды, поэтому нужно подбирать другие слова. Большое значение имеет, с каким сердцем ты выходишь на поле", - сказал Долганский.

Отметим, что этот финал - повторение финала 15-летней давности, когда Ворскла неожиданно победила со счетом 1:0.

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