iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Ворсклы: Финал Кубка Украины - событие, которое творит нашу историю

Сергей Долганский высказался о поединке с Шахтером.
Сегодня, 19:09
Сергей Долганский / vorskla.com.ua
Сергей Долганский / vorskla.com.ua

Главный тренер Ворсклы Сергей Долганский поделился мыслями о финале Кубка Украины с Шахтером.

Украинский специалист заявил, что для его команды это очень важный момент в истории.

Читай также: Ворскла - Шахтер: Где смотреть финал Кубка Украины-2024

"Есть понимание того, благодаря кому и почему мы сейчас здесь находимся. Большое уважение к людям, которые защищают нашу Родину. Эта игра будет посвящена именно им.

Это финал - событие большого масштаба для такой команды, как Ворскла. Это событие, которое творит историю нашего клуба. Это большое событие для болельщиков и большая мотивация для нас. Неважно, что было до этого. Имеет значение только одна игра, которая решает все.

У нас все в строю. Рассчитываем на всех игроков, которые есть в обойме.

Финал Кубка Украины 2009 года? На то время Шахтер был обладателем Кубка УЕФА, шансов нам не давал никто. Но в таких играх важны храбрость и стремление победить, а не страх поражения. Такое было в Ворскле, когда я играл.

Но это совсем другая история, сейчас другие команды, поэтому нужно подбирать другие слова. Большое значение имеет, с каким сердцем ты выходишь на поле", - сказал Долганский.

Отметим, что этот финал - повторение финала 15-летней давности, когда Ворскла неожиданно победила со счетом 1:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

Статьи по теме

УПЛ: Полесье обыграл Кривбасс, Заря разошлась миром с Вересом, победа ЛНЗ УПЛ: Полесье обыграл Кривбасс, Заря разошлась миром с Вересом, победа ЛНЗ
Минай совершил эффектный камбэк и вырвал победу над Ворсклой Минай совершил эффектный камбэк и вырвал победу над Ворсклой
Металлист 1925 добыл важные три очка против Ворсклы Металлист 1925 добыл важные три очка против Ворсклы
Ворскла - Шахтер: Где смотреть финал Кубка Украины-2024 Ворскла - Шахтер: Где смотреть финал Кубка Украины-2024
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон - чемпион
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров

Последние новости

Европа21:35
"Последний танец?": Экс-игрок Реала намекнул на переход в клуб АПЛ
Европа21:23
Саудовские клубы хотят приобрести игрока Манчестер Юнайтед
Европа21:16
Фанаты Арсенала попытались лишить сна игроков Манчестер Сити, но те оказались умнее
Европа20:47
Ман Юнайтед готовит заманчивое предложение по одноклубнику Миколенко
Украина20:37
Ворскла - Шахтер: прогноз на финал Кубка Украины 15.05.2024
Европа20:09
Экс-игрок Арсенала дал обещание не высмеивать Тоттенхэм, если они не проиграют Ман Сити
Европа19:40
Наставник ПСЖ поделился амбициозными планами на следующее трансферное окно
Европа19:29
France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год
Европа19:09
Тренер Ворсклы: Финал Кубка Украины - событие, которое творит нашу историю
Формула 118:43
Гран-при Эмилии-Романьи: расписание и результаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK