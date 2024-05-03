Ворскла - Шахтер: Где смотреть финал Кубка Украины-2024 15.04.2024

Команды встретятся в финальном матче Кубка Украины-2024. Узнай, где смотреть матч Ворскла - Шахтер в прямом эфире на ISPORT.ua.

В среду, 15 мая, Ворскла и Шахтер встретятся в финале Кубка Украины.

Победитель этого решающего противостояния завоюет трофей в свою "копилку", став обладателем Кубка

Поединок Ворсклы и Шахтера состоится 15 мая в 19:00 на стадионе Авангард в Ровном

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Где и когда смотреть матч Ворскла - Шахтер

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция Ворскла - Шахтер, которая начнется 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч эксклюзивно покажет телеканал ICTV2.

Со времен Независимости Ворскла и Шахтер встречались 66 матчей. 47 раз побеждали "горняки", 7 побед добыли полтавчане и соответсвенно еще 12 игр закончилось вничью.

Однажды команды встречались и в финале Кубка Украины. Тогда, как раз, случилас одна из немногочисленных побед Ворсклы. Полтавский коллектив добыл победу со счетом 1:0.

Отметим, что в случае победы коллектив Сергея Долганского квалифицируется в третий отборочный Лиги Европы. Если же победит Шахтер, то эта путевка отойдет четвертому месту УПЛ, а пятое получит право сыграть в Лиге конференций.

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