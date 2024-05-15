Анчелотти оценил шансы Крооса на получение Золотого мяча

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о шансах хавбека клуба Тони Крооса на Золотой мяч.

"Я бы хотел, чтобы он выиграл. Он не выиграет… Или выиграет".

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"Если он выиграет Евро-2024, а Германия с Кроосом способна на это, то вкупе с победами в Ла Лиге и Лиге чемпионов он способен побороться за приз", – сказал итальянец в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 34-летнего немца один гол и восемь ассистов в 32 матчах Ла Лиги.

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