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Тухель определился со своим будущим в Баварии

Кажется, мюнхенцы нашли себе "нового" тренера.
Сегодня, 18:20
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель может остаться главным тренером Баварии на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Керри Гау.

После объявления об уходе Тухеля клуб не смог найти замену. Кандидаты на пост тренера отказались, а Кристалл Пэлас космическую сумму за своего тренера.

Читай также: Тухель поставил Баварии условие, при котором готов остаться в клубе

В настоящее время Бавария ведет переговоры с Тухелем и его агентом о возможном продолжении сотрудничества.

Тренер готов остаться, если получит полную поддержку руководства, и его решение уже поддержали несколько игроков, включая Томаса Мюллера и Мануэля Нойера.

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