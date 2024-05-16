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Еще один итальянский клуб заинтересовался Гринвудом

Наполи может потягаться с Ювентусом.
Сегодня, 18:29
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

К гонке за подписание Мэйсона Гринвуда может присоединиться Наполи, пишет Corriere dello Sport.

Напомним, что вингер МЮ выступает в аренде в Хетафе, который очень хочет сохранить игрока, но может позволить себе только аренду.

Также Гринвуд интересен Ювентуса, который готов рассмотреть как идею с арендой, так и полный выкуп игрока, которого МЮ оценил в 40 млн евро.

Теперь же к гонке может присоединиться Наполи, который летом может остаться без Осимхена и Кварацхелии.

При этом издание не сообщает, какой путь продолжения карьеры предпочел бы сам Гринвуд.

Ранее также сообщалось, что Интер нацелился на капитана Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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