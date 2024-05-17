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Хави покинет Барселону по окончании сезона - источник

В стане каталонцев происходит что-то странное.
Сегодня, 11:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави покинет пост главного тренера Барселоны. Об этом сообщает издание Sport.es.

Президент клуба решил, что клуб не будет продолжать сотрудничество с тренером в следующем сезоне.

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После консультаций с руководством Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с Хави, хотя в апреле было объявлено, что тренер останется в клубе.

Напомним, президент "сине-гранатовых" разозлился на испанского специалиста за его заявление о том, что Барселона находится в худшем экономическом положении, чем Реал и другие европейские гранды.

После 36 туров Ла Лиги Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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