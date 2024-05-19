Гвардиола ответил на вопрос о своем будущем в Манчестер Сити

У испанца нет никакого желания покидать Англию раньше времени.

В воскресенье, 19 мая, состоится 38-й тур Английской Премьер-лиги, по итогам которого определится чемпион.

Перед последним туром с отрывом в два очка от Арсенала лидирует Манчестер Сити, который под руководством Пепа Гвардиолы может выиграть шестой титул.

Во время предматчевой пресс-конференции испанский наставник подтвердил, что в следующем сезоне он продолжит тренировать "горожан".

"Да, у меня есть контракт с Манчестер Сити. Я хочу быть здесь в следующем сезоне", - цитирует Гвардиолу City Xtra.

Стоит отметить, что действующий контракт испанца с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Ранее стало известно, что Манчестер Сити намерен переманить у мадридского Реала тренера по физподготовке.

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