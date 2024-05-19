Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании

Команда Довбика и Цыганкова была близка, чтобы стать участником еще одного турнира.

По итогам 37-го тура испанской Ла Лиги Жирона завоевала бронзовые медали, обыграв на выезде Валенсию со счетом 3:1.

За тур до финиша чемпионата команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова отстает от Барселоны, которая идет второй, на четыре очка. Таким образом Жирона больше не претендует на второе место.

Из-за этого "красно-белые" также упустили возможность квалифицироваться в Суперкубок Испании.

Напомним, что в 2019 году Суперкубок Испании был реформирован: количество участников было увеличено до четырех. Теперь в турнире принимают участие победитель чемпионата и команда, которая заняла второе место, а также победитель и финалист Кубка Испании.

Читай также: Не лучший день Лунина: Вильярреал и Реал разыграли результативную ничью

Так что в Суперкубке примут участие Реал (чемпион), Барселона (второе место), Атлетик (обладатель Кубка) и Мальорка (финалист Кубка).

При этом не стоит забывать, что Жирона впервые в истории клуба квалифицировалась в Лигу чемпионов, которая со следующего сезона будет проходить в обновленном формате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!