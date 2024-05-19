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Реал побил еще один клубный рекорд

Команда не проигрывает уже 31 матч.
Вчера, 22:57
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Мадридский Реал установил новый клубный рекорд.

Напомним, накануне "сливочные" сыграли вничью с Вильярреалом, благодаря этому клуб установил новую серию без поражений.

Под началом Карло Анчелотти Реал не проигрывает в Ла Лиге уже на протяжении 31-го матча. Предыдущий рекорд был установлен в 1988-89 годах, когда серия клуба составила 30 матчей.

Отметим, что в последний раз "сливочные" проигрывали в Испании в шестом туре 24 сентября мадридскому Атлетико.

Ранее также мадридцы установили рекорд по сухим победам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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