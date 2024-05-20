Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24

Хавбек Байера Флориан Виртц был признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24.

Награда вручается немецким футбольным соююзом с 2019 года, и впервые им стал игрок леверкузенского клуба.

Напомним, Байер также стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча.

Флориан Виртц при этом провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, что онлайн трансляция матча Аталанта - Байер доступна на нашем сайте.

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