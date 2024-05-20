iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24

Флориан Виртц провел выдающийся год.
Сегодня, 19:56
Флориан Виртц / bayer04.de
Флориан Виртц / bayer04.de

Хавбек Байера Флориан Виртц был признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24.

Награда вручается немецким футбольным соююзом с 2019 года, и впервые им стал игрок леверкузенского клуба.

Напомним, Байер также стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча.

Флориан Виртц при этом провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, что онлайн трансляция матча Аталанта - Байер доступна на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

Статьи по теме

Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году
"Я допустил ошибку, сказав про 150 млн": Гендиректор Байера высказался о стоимости Виртца "Я допустил ошибку, сказав про 150 млн": Гендиректор Байера высказался о стоимости Виртца
Байер установил ценник на свою главную звезду Байер установил ценник на свою главную звезду
Лидер Байера стал автором уникального достижения Лидер Байера стал автором уникального достижения
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА22:30
Вембаньяма и Холмгрен попали в первую сборную новичков НБА сезона-2023/24
Европа22:29
Бавария присматривается к двум тренерам из АПЛ
Бокс22:11
Фроч: Пусть Усик заканчивает карьеру
Олимпийские игры21:46
Украина примет участие в Олимпиаде-2024
Бокс21:24
Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Европа21:00
Грилишу помогли покинуть бар в 5 утра после чемпионской вечеринки Манчестер Сити
Европа и мир20:28
Чемпионат мира по хоккею-2024: Норвегия обыграла Великобританию, Казахстан сыграет с Польшей
Киберспорт20:15
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi вошли в тройку лучших, Monte поднялись
Украина19:57
Украина стартовала с поражения на чемпионате Европы U-17
Европа19:56
Лидер Байера признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK