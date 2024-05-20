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Бавария присматривается к двум тренерам из АПЛ

Венсан Компани и Томас Франк сейчас являются основными кандидатами.
Сегодня, 22:29
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

Мюнхенская Бавария продолжает искать нового главного тренера. Аккаунт Bayern&Germany собрал последнюю актуальную на этот момент информацию.

И Bild, и Sky Sport утверждают, что сейчас мюнхенский клуб сосредоточил свои усилия на АПЛ, не затрагивая клубы из топ-3.

При этом ни тен Хаг, ни Гласнер, более не являются их целью. Также клуб более не рассматривает кандидатуры Флика, Зидана и Моуринью.

Бавария решила сделать ставку не на громкое имя, а на кандидата, которого одобрит каждый член руководства. Sky утверждает, что клуб провел переговоры с Венсаном Компани, который возглавляет вылетевший из АПЛ Бернли.

Вторым основным кандидатом на данный момент является Томас Франк из Брентфорда.

Ранее также сообщалось, что лучшим игроком сезона в Бундеслиге стал лидер Байера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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