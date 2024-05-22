Тренер Аль-Хиляля назвал новые сроки восстановления Неймара

Главный тренер Аль Хиляля поделился информацией касаемо восстановления Неймара.

"Восстановление при такой травме, как у Неймара, обычно длится 10-11 месяцев. Неймар не сможет вернуться к началу следующего сезона".

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"Мы думаем, что в сентябре или в октябре он, возможно, сможет сыграть", – сказал Жорже Жезуш в интервью ESPN.

Напомним, в текущем сезоне Неймар провел за Аль-Хиляль 5 матчей, за которые забил один мяч и отдал три голевые передачи.

В октябре форвард получил травму в матче за сборную Бразилии – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

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