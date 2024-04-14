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День гольфа: Травмированный Неймар решил попробовать себя в другом виде спорта

Бразилец нашел себе интересное занятие во время восстановления от повреждения.
Сегодня, 12:37
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймар, который сейчас продолжает восстанавливаться от травмы, решил попробовать свои силы в гольфе.

Бразильский футболист посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где собственно и поиграл в гольф, продемонстрировав свои навыки в этом виде спорта.

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Соответствующие фото и видео Неймар опубликовал у себя в Instagram.

"День гольфа", - написал бразилец.

Ранее сообщалось, что Неймар удивил странным поведением, поиграв в покер во время празднования дня рождения дочери.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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