Эвертон планирует приобрести одноклубника Трубина

Флорентину Луиш может перебраться в АПЛ.

Английский Эвертон планирует усилить линию полузащиты.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «ириски» хотят подписать Флорентину Луиша из лиссабонской Бенфики летом.

Отмечается, что зимой мерсисайдцы уже предлагали за португальского хавбека 30 млн евро, но это предложение было отклонено, поэтому, в межсезонье коллектив Шона Дайча попытается еще раз подписать игрока.

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У Флорентину есть клаусула в контракте с «орлами» в размере 120 миллионов евро. Соглашение действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 45 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

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