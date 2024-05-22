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Де Брюйне может продолжить карьеру в МЛС

Переезд бельгийца в МЛС точно не состоится этим летом.
Вчера, 21:51
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне может в будущем перейти в Сан-Диего. Об этом сообщает The Athletic.

Американский клуб связался с представителями полузащитника. Футболист готов рассмотреть переезд в Южную Калифорнию, если решит выступать в США.

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Однако пока стороны провели только один этап переговоров. Слухи о скором переходе де Брюйне в Сан-Диего не соответствуют действительности.

Напомним, контракт бельгийского игрока с Манчестер Сити действует до лета 2025 года. В этом году калифорнийский клуб дебютирует в МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити МЛС Кевин Де Брюйне

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