Бавария находится в шаге от назначения бывшего защитника Манчестер Сити на пост тренера

Венсан Компани находится на пороге заключения контракта с Баварией. Об это сообщает The Guardian.

Бельгийский тренер рассматривается как один из главных кандидатов на пост наставника мюнхенской команды. Переговоры находятся на завершающей стадии.

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Согласно информации издания, в среду представители Баварии встречались с владельцем Бернли Аланом Пейсом для обсуждения условий компенсации за переход тренера.

Отметим, сделка, вероятно, будет завершена к концу текущей недели.

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