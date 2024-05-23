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Наполи и Лацио могут обменяться ненужными футболистами

Стороны хотят извлечь максимум выгоды из данной сделки.
Сегодня, 16:16
Джованни Симеоне / Getty Images
Джованни Симеоне / Getty Images

Наполи заинтересован в полузащитнике Лацио Луисе Альберто. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы ищут замену Петру Зелиньскому, покидающему клуб, и рассматривают кандидатуру Луиса Альберто, которого президент Лацио Клаудио Лотито оценивает в 15 млн евро.

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Обсуждается как полноценный трансфер, так и обмен, при котором Джованни Симеоне из Наполи перейдет в Лацио, а Луис Альберто – в стан неаполитанцев.

Напомним, ранее испанец попросил римский клуб разорвать его контракт, действующий до лета 2027 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи лацио

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