Борнмут Забарного нашел замену одному из ключевых функционеров

Английский Борнмут нашел замену своему спортивному директору Ричарду Хьюзу, который уйдет на аналогичную позицию в Ливерпуль.

Как сообщает Фабрицио Романо, его должность займет экс-спортивный директор Ромы Тиагу Пинту, который покинул «волков» в феврале.

39-летний Пинту работал в стане римского клуба с 2021 по 2024 годы. Также с 2017 по 2021 он был спортивным директором лиссабонской Бенфики.

Напомним, ранее сообщалось, что Борнмут продлил контракт с главным тренером , с которым набрал больше всего очков в АПЛ в истории клуба.

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