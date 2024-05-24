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ПСЖ предложил 100 млн евро за футболиста Наполи

В Хвиче видят замену Мбаппе.
Сегодня, 15:45
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Парижский клуб предложил неаполитанцам 100 млн евро за грузинского игрока, рассматривая его как замену Килиану Мбаппе.

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Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис считает Кварацхелию неприкасаемым и готов предложить ему новый контракт с зарплатой 5-6 млн евро и отступными в 150 млн евро, до Евро-2024.

В этом сезоне Кварацхелия в рамках Серии А 33 матча, забив 11 голов и отдав 6 ассистов.

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