Манчестер Сити намерен предложить Гвардиоле долгосрочный контракт

При этом "горожане" готовы и отпустить специалиста.

Манчестер Сити хочет продлить сотрудничество с Пепом Гвардиолой, пишет Daily Mail.

"Горожане" намерены предложить испанцу новый долгосрочный контракт, так как текущий действует еще один сезон.

При этом в клубе не хотят давить на тренера и будут готовы принять любое его решение. Мнение самого Гвардиолы пока неизвестно.

Однако издание утверждает, что на праздничном ужине испанец говорил с ключевыми игроками, спрашивая их мнение о текущей ситуации.

Напомним, что Пеп возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. В этом году команда в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Англии.

Ранее также сообщалось, что судьба тен Хага в Манчестер Юнайтед уже решена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!