ПСЖ выполнит условия соглашения с УЕФА по ФФП

ПСЖ сумеет выполнить все условия соглашения с УЕФА касательно ФФП, пишет L’Equipe.

Напомним, что в 2022 году парижский клуб заключил договор с УЕФА в связи с большими убытками по итогам трех предыдущих сезонов. ПСЖ получил три года, чтобы исправить ситуацию.

Издание пишет, что парижанам действительно удалось исправить ситуацию. Этому поспособствовали успешный сезон в Лиге чемпионов, плюс уход Месси, Неймара и Мбаппе, разгрузивший зарплатную ведомость, а также доходы от Лиги 1.

Если бы ПСЖ не выполнил условия УЕФА, им бы грозили различные штрафные санкции, включая ограничение заявки до 23 футболистов или запрет на регистрацию новых игроков.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ хочет подписать гражданина страны-террориста.

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