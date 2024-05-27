Саудовский клуб планирует сделать предложение по трансферу Эдерсона
Аль-Иттихад хочет подписать игрока Манчестер Сити.
Саудовский Аль-Иттихад хочет подписать новую звезду, усилив вратарскую линию.
Как сообщает издание Daily Mail, "тигры" имеют желание подписать Эдерсона из Манчестер Сити. Сумма трансфера может обойтись в 25-30 млн фунтов.
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"Горожане" рассматривают возможность продать бразильского голкипера, если они получат "хорошее предложение". Окончательное решение будет за игроком.
Отметим, что в текущем сезоне Эдерсон провел 43 матча, из которых 16 "сухих".
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