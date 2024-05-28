iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В сборной Бельгии объяснили невызов Куртуа

Вратарь не уверен, что готов к турниру.
Вчера, 14:45
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему в заявке на Евро-2024 отстутствует Тибо Куртуа.

Напомним, накануне "красные дьяволы" опубликовали заявку, в которой не нашлось места киперу Реала.

Тедеско объяснил это тем, что Куртуа решил, что он неготов защищать ворота сборной этим летом.

"Тибо был честен с самого начала. Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой.

Он только что вернулся на поле, а матчи каждые три или четыре дня на большом турнире – это совсем другое дело. Мы приняли это во внимание и посчитали, что он не готов к чемпионату Европы", - приводит слова Тедеско RTBF.

Ранее также сообщалось, что Реал может не дать сыну Анчелотти покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

Статьи по теме

Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала
А как же Лунин? Куртуа, вероятно, выйдет в старте в финале Лиги чемпионов А как же Лунин? Куртуа, вероятно, выйдет в старте в финале Лиги чемпионов
Лунин или Куртуа? Анчелотти рассказал, кто сыграет в ответном матче с Баварией Лунин или Куртуа? Анчелотти рассказал, кто сыграет в ответном матче с Баварией
"У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа "У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK