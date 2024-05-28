В сборной Бельгии объяснили невызов Куртуа

Вратарь не уверен, что готов к турниру.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему в заявке на Евро-2024 отстутствует Тибо Куртуа.

Напомним, накануне "красные дьяволы" опубликовали заявку, в которой не нашлось места киперу Реала.

Тедеско объяснил это тем, что Куртуа решил, что он неготов защищать ворота сборной этим летом.

"Тибо был честен с самого начала. Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой.

Он только что вернулся на поле, а матчи каждые три или четыре дня на большом турнире – это совсем другое дело. Мы приняли это во внимание и посчитали, что он не готов к чемпионату Европы", - приводит слова Тедеско RTBF.

Ранее также сообщалось, что Реал может не дать сыну Анчелотти покинуть клуб.

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