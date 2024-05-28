ПСЖ договорился о трансфере голкипера из страны-террористки
Французский клуб считает нормальным ведение бизнеса со страной-террористкой.
Французский ПСЖ увеличит вратарскую линию очень сомнительным трансфером.
Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет голкипера сборной РФ и представителя чемпионата государства-террориста Краснодара Матвея Сафонова.
Трансфер обойдется парижанам в 20 млн евро с учетом бонусов. С самим представителем страны-оккупанта подпишут контракт на 5 лет.
Напомним, ранее сообщалось. что ПСЖ готовит массовую распродажу игроков.
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