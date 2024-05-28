Французский ПСЖ увеличит вратарскую линию очень сомнительным трансфером.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет голкипера сборной РФ и представителя чемпионата государства-террориста Краснодара Матвея Сафонова.

Трансфер обойдется парижанам в 20 млн евро с учетом бонусов. С самим представителем страны-оккупанта подпишут контракт на 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось. что ПСЖ готовит массовую распродажу игроков.

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