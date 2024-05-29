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"Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день": Анчелотти - о лидере Милана

Итальянец своеобразно высказался об игре Леау.
Сегодня, 10:49
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением об игре вингера Милана Рафаэла Леау.

"Я наблюдаю за командой со стороны и с любовью. Оттуда вернулся выдающийся Браим Диас, а еще в Милане есть такой большой талант, как Леау".

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"Иногда его нужно стукнуть. Если бы он был моим игроком, я бы бил его каждый день", – сказал итальянец в интервью La Repubblica.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 на счету Леау 9 голов и 9 ассистов в 34 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Карло Анчелотти Рафаэл Леау

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