Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией

Уже в среду, 29 мая, Венсан Компани прибудет в Мюнхен для подписания 3-летнего контракта с Баварией.

По данным журналиста SPORTBILD Кристиана Фалька, официальное объявление клуба ожидается позже.

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Отметим, Бернли получит 12 миллионов евро компенсации за своего тренера. Контракт с тренером будет рассчитан на три года.

Томас Тухель, руководивший Баварией в прошлом сезоне, покинет клуб уже 1 июня.

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