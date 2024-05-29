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Эвертон на украинском поздравил Миколенко с днем рождения

Защитнику "ирисок" исполнилось 25 лет.
Вчера, 22:44
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В среду, 29 мая, защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко отпраздновал свое 25-летие.

Пресс-служба ливерпульского клуба отреагировала на это событие и в социальных сетях поздравила своего игрока с праздником, обратившись к нему на украинском языке.

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"З Днем Народження, Myko!" - подписаны публикации.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский защитник провел за Эвертон во всех турнирах 34 матча и забил два гола.

Ранее Миколенко сообщил, когда должен вернуться в общую группу после травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

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