Эвертон на украинском поздравил Миколенко с днем рождения
Защитнику "ирисок" исполнилось 25 лет.
В среду, 29 мая, защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко отпраздновал свое 25-летие.
Пресс-служба ливерпульского клуба отреагировала на это событие и в социальных сетях поздравила своего игрока с праздником, обратившись к нему на украинском языке.
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"З Днем Народження, Myko!" - подписаны публикации.
З Днем Народження, Myko! 🎉💙💛 pic.twitter.com/MNBcadrUZn— Everton (@Everton) May 29, 2024
Отметим, что в нынешнем сезоне украинский защитник провел за Эвертон во всех турнирах 34 матча и забил два гола.
Ранее Миколенко сообщил, когда должен вернуться в общую группу после травмы.
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