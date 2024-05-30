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Компани: Предложение возглавить Баварию не удивило меня

Венсан так сильно углубляется в работу, что нет времени на удивление.
Вчера, 12:58
Венсан Компани (в центре) / Getty Images
Венсан Компани (в центре) / Getty Images

Новый главный тренер Баварии Венсан Компани поделился мыслями о предложении возглавить немецкий гранд.

По словам бельгийского специалиста, его не удивило, что он удостоился этой возможности.

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"Я не удивился. Я живу своей работой настолько интенсивно, что не имею на это много времени.

Макс и Кристоф, а затем и все остальные сразу же меня в этом убедили. В таких топ-клубах, как Бавария, вы должны быть внутренне сплоченными.

То, что думает внешний мир, не имеет значения, меня это не волнует", - заявил Компани на своей первой пресс-конференции в новой роли.

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