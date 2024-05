Игрока Монако могут дисквалифицировать за отказ выходить на матч в футболке в поддержку борьбы с гомофобией

Полузащитник Монако Мохаммед Камара попал в скандальную ситуацию в связи со своими убеждениями.

Как сообщает издание L'Equipe, футболисту грозит десятиматчевая дисквалификация за отказ поддержать акцию против гомофобии в последнем туре Чемпионата Франции.

Камара заклеил часть своей формы, на которой было перечеркнуто красным слово гомофобия, а снизу написано "футбол", а также радужный логотип Лиги 1 на рукаве. Кроме этого, Мохамед не присутствовал на совместном фото представителей обеих команд.

🚨 Mohamed Camara could be facing a 10-match suspension by the LFP Disciplinary Committee! ❌



The player covered the anti-homophobic logo on his Monaco shirt during the final match of to Ligue 1 season.



(Source: @lequipe ) pic.twitter.com/bwm3ETdKqa