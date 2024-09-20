Форвард Монако побил рекорд Мбаппе
Джордж Иленикена - самый молодой голеадор монегасков в ЛЧ.
Нападающий Монако Джордж Иленикена установил новый клубный рекорд.
Напомним, именно гол 18-летнего француза принес Монако победу над Барселоной в Лиге чемпионов.
На момент матча Джорджу было 18 лет и 34 дня - он обладатель нового клубного рекорда Монако, побив рекорд Мбаппе.
Когда Килиан забивал за монегасков в Лиге чемпионов ему было 18 лет и 63 дня.
Также стоит отметить, что Иленикены матч против Барселоны стал дебютом в ЛЧ, француз только этим летом перебрался в Монако из Антверпена.
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