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Форвард Монако побил рекорд Мбаппе

Джордж Иленикена - самый молодой голеадор монегасков в ЛЧ.
Сегодня, 00:45
Джордж Иленикена / Getty Images
Джордж Иленикена / Getty Images

Нападающий Монако Джордж Иленикена установил новый клубный рекорд.

Напомним, именно гол 18-летнего француза принес Монако победу над Барселоной в Лиге чемпионов.

На момент матча Джорджу было 18 лет и 34 дня - он обладатель нового клубного рекорда Монако, побив рекорд Мбаппе.

Когда Килиан забивал за монегасков в Лиге чемпионов ему было 18 лет и 63 дня.

Также стоит отметить, что Иленикены матч против Барселоны стал дебютом в ЛЧ, француз только этим летом перебрался в Монако из Антверпена.

С таблицей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако

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