Форвард Монако побил рекорд Мбаппе

Нападающий Монако Джордж Иленикена установил новый клубный рекорд.

Напомним, именно гол 18-летнего француза принес Монако победу над Барселоной в Лиге чемпионов.

На момент матча Джорджу было 18 лет и 34 дня - он обладатель нового клубного рекорда Монако, побив рекорд Мбаппе.

Когда Килиан забивал за монегасков в Лиге чемпионов ему было 18 лет и 63 дня.

Также стоит отметить, что Иленикены матч против Барселоны стал дебютом в ЛЧ, француз только этим летом перебрался в Монако из Антверпена.

С таблицей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!