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Легенда Барселоны находится под следствием из-за сделки по Суперкубку Испании

Полиция расследует потенциально коррупционную схему при участии Жерара Пике и Испанской федерации футбола.
Вчера, 23:57
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Испанский судья привлек бывшего игрока Барселоны Жерара Пике под официальное расследование по подозрению в его причастности к незаконным выплатам при переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию, сообщает ESPN.

Согласно судебному документу, судья Делия Родриго пришла к выводу, что в сделке между компанией Пике Kosmos и Испанской федерацией футбола (RFEF) имелись признаки правонарушений.

Бывший президент RFEF Луис Рубиалес, саудовская государственная компания Sela Sport и Пике подписали в 2019 году соглашение, по которому компания Пике получит по 40 миллионов евро в качестве "бонуса за успех" за матчи, которые проходят в Саудовской Аравии каждый год.

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Суд с июня 2022 года расследует, совершил ли Рубиалес преступление ненадлежащего управления, когда RFEF договорился с фирмой Пике Kosmos о переносе турнира.

В марте полиция провела обыск в штаб-квартире RFEF и квартире, принадлежащей Рубиалесу, а также арестовала семь человек в рамках коррупционного расследования по многомиллионной сделке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жерар Пике Суперкубок Испании

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