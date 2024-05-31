Бавария хочет вернуть бывшего подопечного Компани

Джошуа Зиркзе успел поиграть и в стане мюнхенцев, и под руководством Венсана.

Мюнхенская Бавария хочет усилить глубину линии атаки игроком, для которого сезон-2023/24 стал прорывным.

Как сообщает издание Sport1, «красные» намерены вернуть своего бывшего игрока Джошуа Зиркзе.

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Причиной такого решения является то, что Зиркзе знаком с новоиспеченным рулевым немецкого гранда Венсаном Компани. Голландец тренировался под руководством Венсана в стане бельгийского Андерлехта.

Отмечается, что у Баварии есть право первоочередного выкупа нидерландского центрфорварда у Болоньи за сумму всего в 20-25 млн евро.

В сезоне-2023/24 Зиркзе провел 37 матчей, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач.

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