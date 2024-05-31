iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария хочет вернуть бывшего подопечного Компани

Джошуа Зиркзе успел поиграть и в стане мюнхенцев, и под руководством Венсана.
Вчера, 21:23
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Джошуа Зиркзее / Getty Images

Мюнхенская Бавария хочет усилить глубину линии атаки игроком, для которого сезон-2023/24 стал прорывным.

Как сообщает издание Sport1, «красные» намерены вернуть своего бывшего игрока Джошуа Зиркзе.

Читай также: Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник

Причиной такого решения является то, что Зиркзе знаком с новоиспеченным рулевым немецкого гранда Венсаном Компани. Голландец тренировался под руководством Венсана в стане бельгийского Андерлехта.

Отмечается, что у Баварии есть право первоочередного выкупа нидерландского центрфорварда у Болоньи за сумму всего в 20-25 млн евро. 

В сезоне-2023/24 Зиркзе провел 37 матчей, забив 12 голов и отдав 5 результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Венсан Компани Джошуа Зиркзе

Статьи по теме

Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие страны00:37
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Европа00:06
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Вчера, 23:33
Украина23:33
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Европа23:03
Хавбек Боруссии Д: Мы верим в победу над Реалом. Если бы это было не так, можно было бы сидеть дома
Бокс22:58
Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри
Европа22:37
Наставник Боруссии: Выиграть финал Лиги Чемпионов - наша четкая цель
Украина22:35
"Мне идет?": Милевский удивил поклонников, представ в необычном образе
Европа21:59
Наполи нашел нового главного тренера
Бокс21:33
"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри
Европа21:23
Бавария хочет вернуть бывшего подопечного Компани
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK