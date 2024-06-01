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Агент лидера Манчестер Юнайтед провел переговоры с другими клубами

Но сам Бруну Фернандеш предпочел бы остаться.
Сегодня, 14:28
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Агент Бруну Фернандеша провел переговоры с рядом других клубов, утверждает 90Min.

Издание, ссылаясь на Фабрицио Романо пишет, что полузащитник Манчестер Юнайтед хочет обезопасить свое будущее.

У португальца осталось два года по контракту с манкунианцами, а сам Бруну неоднократно заявлял, что полностью предан клубу. Однако с другой стороны хавбек хочет видеть доверие и со стороны руководства.

А как раз планы Ineos касательно состава МЮ и самого Фернандеша остаются неизвестными. Это и стало причиной переговоров.

Фернандеш не намерен сам уходить из клуба, однако если Рэтклифф не захочет его здесь видеть, то португалец уже начал прощупывать почву.

Ранее также сообщалось, что хавбек Эвертона все еще может оказаться в Барселоне.

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