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"Я сам его запакую": президент Милана назвал сумму, за которую клуб отпустит Леау

Паоло Скарони прямо сказал, сколько нужно заплатить, чтобы приобрести португальского вингера.
Сегодня, 21:09
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Все чаще имя Рафаэля Леау мелькает среди тех, кто, по информации зарубежных СМИ, рискует сменить клубную прописку этим летом.

Среди претендентов на 24-летнего вингера сборной Португалии называются ПСЖ и саудовский Аль-Хиляль, который планирует сделать итальянцам заманчивое предложение.

Президент "россонери" Паоло Скарони назвал сумму, за которую клуб согласиться расстаться с Леау.

"Если они дадут нам за Леау 150 миллионов евро, то я сам его запакую", - цитирует президента Милана Николо Скира.

В прошедшем сезоне Рафаэль Леау записал на свой счет 15 голов и 14 результативных передач в 47 матчах "дьяволов" во всех турнирах.

Напомним, что недавно бывший наставник Милана Карло Анчелотти в интересном стиле прокомментировал игру Рафаэля Леау.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан паоло скарони рафаэль леау

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