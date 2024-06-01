"Я сам его запакую": президент Милана назвал сумму, за которую клуб отпустит Леау

Паоло Скарони прямо сказал, сколько нужно заплатить, чтобы приобрести португальского вингера.

Все чаще имя Рафаэля Леау мелькает среди тех, кто, по информации зарубежных СМИ, рискует сменить клубную прописку этим летом.

Среди претендентов на 24-летнего вингера сборной Португалии называются ПСЖ и саудовский Аль-Хиляль, который планирует сделать итальянцам заманчивое предложение.

Президент "россонери" Паоло Скарони назвал сумму, за которую клуб согласиться расстаться с Леау.

"Если они дадут нам за Леау 150 миллионов евро, то я сам его запакую", - цитирует президента Милана Николо Скира.

В прошедшем сезоне Рафаэль Леау записал на свой счет 15 голов и 14 результативных передач в 47 матчах "дьяволов" во всех турнирах.

Напомним, что недавно бывший наставник Милана Карло Анчелотти в интересном стиле прокомментировал игру Рафаэля Леау.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!