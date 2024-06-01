Президент ПСЖ - об уходе Мбаппе: Началась новая эра

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил о том, что в клубе началась новая эра.

"Для нас наступила новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу.

Мы провели отличный сезон, лишь два поражения в конце помешали нам".

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"Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и ПСЖ сосредоточен на нынешнем коллективе. На том, чтобы иметь отличную команду с отличным тренером, который у нас есть", – сказал президент клуба в интервью Marca.

Напомним, Мбаппе покинул ПСЖ на правах свободного агента. Новый клуб игрока пока неизвестен.

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