Фанаты Боруссии выступили против спонсорского соглашения клуба с немецким производителем оружия

Им не нравится, что "шмели" будут рекламировать оборонный концерн Германии, который последние несколько лет помогает Украине.

В субботу, 1 июня, в рамках финального поединка Лиги чемпионом сошлись дортмундская Боруссия и мадридский Реал.

Фанаты "шмелей" решили воспользоваться случаем, чтобы высказать свое недовольство недавними действиями руководства клуба.

Несколько дней назад Боруссия объявила о спонсорском соглашении с немецким производителем оружия Rheinmetall.

Спонсорский контракт подписан на три года. И хотя сумма не разглашается, по информации экономическая газета Handelsblatt, дортмундцы будут получать до 10 миллионов евро в год.

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Это первый случай в истории Бундеслиги, когда команда высшего дивизиона будет рекламировать производителя оружия.

Это настолько не понравилось фанатам Боруссии, что на финале Лиги чемпионов они вывесили баннер: "Rheinmetall: Использование футбола для поддержания чистого имиджа? Защита Боруссии от спортивного обеления — наша миссия, сообщает The Athletic.

"Protecting BVB from sportswashing is our mission"



Borussia Dortmund fans protest the club's new sponsorship deal with German arms manufacturer Rheinmetall.#UCLfinal pic.twitter.com/DagldDkNWU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 1, 2024

Напомним, что Rheinmetall - один из крупнейших поставщиков оружия Украине. Будучи ведущим немецким оборонным концерном, он помогает украинским защитникам в войне с российскими оккупантами.

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