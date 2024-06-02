Ройс получил предложение от клуба МЛС

Проигранный финал Лиги чемпионов против Реала (0:2) стал для Марко Ройса последним в футболке дортмундской Боруссии.

"Шмели" приняли решение не продлевать контракт с 35-летним футболистом, который уже находится в поисках новой команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, один из клубов МЛС уже отправил Ройсу предложение подписать с ним контракт.

По информации источника, этим клубом является Лос-Анджелес Гэлакси, который ведет переговоры с игроком. Личные условия пока что не были согласованы.

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Отмечается, что у Гэлакси нет специального слота под Ройса, а потому он сможет зарабатывать в США примерно 1,7 миллиона долларов в год. У футболиста также есть предложения из Саудовской Аравии и Европы.

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