Без Лунина: Реал представил новую домашнюю форму на сезон-2024/25

Украинский футболист не принял участие в показе, хотя Начо есть на фото.

Реал на своем сайте и в соцсетях официально представил новый комплект домашней формы на следующий сезон.

Техническим спонсором выступила компания Adidas. Футболки остались в классических клубных цветах, однако из инноваций - узор.

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Отметим, в данной фотосессии не принимал участие голкипер Андрей Лунин, контракт которого истекает через год. При этом, Начо, объявивший об уходе, есть на кадрах.

Ранее сообщалось, что Реал должен выплатить Мбаппе солидный подписной бонус.

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