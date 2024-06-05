Неймар назвал, кто по его мнению должен стать следующим обладателем Золотого мяча

Бразильский вингер саудовского Аль-Хиляля Неймар назвал главного претендента на Золотой мяч.

По словам футболиста, по его мнению, у его соотечественника и игрока мадридского Реала Винисиуса Жуниора нет ни одного конкурента в борьбе.

"Для меня нет никого другого, кроме Винисиуса, кто мог бы выиграть Золотой мяч", - сказал Неймар.

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