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Неймар назвал, кто по его мнению должен стать следующим обладателем Золотого мяча

Бразилец отдал предпочтение своему соотечественнику.
Сегодня, 17:58
Неймар и Винисиус / Getty Images
Неймар и Винисиус / Getty Images

Бразильский вингер саудовского Аль-Хиляля Неймар назвал главного претендента на Золотой мяч.

По словам футболиста, по его мнению, у его соотечественника и игрока мадридского Реала Винисиуса Жуниора нет ни одного конкурента в борьбе.

"Для меня нет никого другого, кроме Винисиуса, кто мог бы выиграть Золотой мяч", - сказал Неймар.

Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с котировками букмекеров и мнением нашей редакции относительно возможного обладателя Золотого мяча-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Золотой мяч

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