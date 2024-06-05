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"Желательно в финале": Лунин рассказал, что хотел бы встретиться на Евро с партнером по Реалу

Андрей разговаривал об этом с Тони Кроосом.
Сегодня, 20:01
Getty Images
Getty Images

Андрей Лунин рассказал, с кем из партнеров по Реалу хотел бы встретится на Евро-2024.

По словам голкипера мадридцев, он разговаривал на эту тему с Тони Кроосом и хотел бы сыграть с ним в финале турнира.

«У нас такой был отрезок сезона, что мы на сборных как-то не очень концентрировали внимание - больше за финал, за чемпионат.

Но уже в конце мы так, немного шутя, разговаривали с Тони Кроосом две минуты, что было бы неплохо встретиться на Евро - желательно в финале, потому что для меня с ним это будет, наверное, последняя встреча в качестве футболистов на поле, потому что уже в клубе не будет возможности разделять с ним футбольное поле, раздевалку и так далее.

То мы так, немного улыбались, что надо встретиться в финале, потому что это будет последняя встреча", - сказал Лунин в эфире YouTube-канала УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Андрей Лунин

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