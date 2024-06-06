iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне товарищеского матча.
Сегодня, 07:53
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В пятницу, 7 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 проведет товарищеский матч со сборной Польши, другим участником турнира.

Поединок будет сыгран на Национальном стадионе в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: Подготовка к Евро-2024: Нидерланды сыграют с Канадой

Накануне товарищеского матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 6 июня в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех матчей сборной Украины в 2024 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пресс-конференция Сборная Украины Сергей Ребров сборная Польши

Статьи по теме

У стадиона, где играли Украина и Германия, сложилась "опасная ситуация" У стадиона, где играли Украина и Германия, сложилась "опасная ситуация"
Встреча старых знакомых: Зинченко сфотографировался с немецкими одноклубниками Встреча старых знакомых: Зинченко сфотографировался с немецкими одноклубниками
Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему
Шапаренко - о ничьей с Германией: Мы реализовали план тренера на поле Шапаренко - о ничьей с Германией: Мы реализовали план тренера на поле
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:29
Цыганков получил особую карточку в EA FC24 в честь грядущего Евро
Бокс11:13
Усик комично сравнил Фьюри и Джошуа
Бокс10:54
"Бейсбольная бита": Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру - не Фьюри
Бокс10:04
"Ему конец": Усик прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер
Бокс10:03
Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира
Бокс09:42
"Он убьет": Усик назвал критический момент в бою с Фьюри
Европа09:42
Только три клуба поддерживают Манчестер Сити в судебном разбирательстве с АПЛ
Бокс09:22
Усик назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд
Формула 109:15
Окон не выступит за Альпин в первой практике Гран-при Канады
Другие страны09:10
Роналду поздравил своих близнецов с днем рождения, показав, как они выросли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK