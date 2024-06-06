Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

В пятницу, 7 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 проведет товарищеский матч со сборной Польши, другим участником турнира.

Поединок будет сыгран на Национальном стадионе в Варшаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Накануне товарищеского матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 6 июня в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины Сергея Реброва

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех матчей сборной Украины в 2024 году.

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