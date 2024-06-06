Довбик рассказал, в каком чемпионате он может продолжить карьеру

Нападающий Жироны Артем Довбик высказался о своем будущем.

- Знаю, что Алексей Люндовский общается с итальянскими клубами, да?

- Общаемся.

- Это отвлекает от Евро? Сейчас много трансферных слухов вокруг тебя.

- Я всегда вижу это, но это уже идет по десятому кругу. Как-то уже спокойно на это реагирую, — сказал Довбик в интервью ютуб-каналу УАФ.

Напомним, по итогам минувшего сезона Ла Лиги украинец сумел стать лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола.

Ранее сообщалось, что Атлетико готов продать одного из своих форвардов, чтобы подписать Довбика.

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