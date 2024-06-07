Левандовски стал целью клуба МЛС
И это не Интер Майами.
Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может перебраться в МЛС,
Как сообщает издание AS, поляк может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси. Форвард может перейти в американский клуб уже этим летом.
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Каталонцы готовы отпустить Роберта за символическую сумму несмотря на действующий еще два года контракт. Благодаря продаже Левандовски «сине-гранатовые» хотят разгрузить зарплатную ведомость, избавившись от необходимости выплачивать огромную зарплату нападающему.
В сезоне-2023/24 футболист провел.49 матчей, забив 26 голов и отдав 9 ассистов.
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