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Левандовски стал целью клуба МЛС

И это не Интер Майами.
Сегодня, 11:05
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски может перебраться в МЛС,

Как сообщает издание AS, поляк может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси. Форвард может перейти в американский клуб уже этим летом.

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Каталонцы готовы отпустить Роберта за символическую сумму несмотря на действующий еще два года контракт. Благодаря продаже Левандовски «сине-гранатовые» хотят разгрузить зарплатную ведомость, избавившись от необходимости выплачивать огромную зарплату нападающему.

В сезоне-2023/24 футболист провел.49 матчей, забив 26 голов и отдав 9 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона МЛС Роберт Левандовски

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