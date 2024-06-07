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Президент Ла Лиги - о Мбаппе в Реале: Никто не гарантирует успеха

Глава испанского чемпионата высказался о подписании француза.
Сегодня, 19:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о переезде Килиана Мбаппе в Реал.

"Ни один футболист, каким бы хорошим он ни был, не гарантирует успеха".

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"Есть пример ПСЖ: там были Неймар, Месси и Мбаппе, но ни одного еврокубка они так и не выиграли", – заявил Тебас в интервью Marcа.

Напомним, Мбаппе заключил контракт с испанским клубом на пять лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе Хавьер Тебас

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