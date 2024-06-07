Конте определился с первым трансфером Наполи

Наставник Наполи Антонио Конте определился с тем, кого команде нужно подписать в первую очередь, пишет журналист Альфредо Педулла.

Главный тренер хочет видеть в своей команде вингера Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьезу.

В прошлом сезоне игрок отметился десятью голами и тремя ассистами в 37-ми матчах, так что Ювентус не прочь расстаться с игроком.

Трансфермаркт оценивает 26-летнего Кьезу в 35 млн евро, однако реальная цена может оказаться выше, так как на игрока еще претендует Рома.

Однако, с другой стороны, стоит отметить, что у итальянца остался год по контракту, и сейчас для "бьянконери" последний шанс заработать.

Ранее также сообщалось, что Ювентус уже согласовал контракт с молодым защитником.

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