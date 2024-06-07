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Бавария готова летом расстаться сразу с рядом основных игроков

Мюнхенцы хотят солидно заработать.
Сегодня, 22:20
ФК Бавария / Getty Images
ФК Бавария / Getty Images

Бавария определила свои трансферные цели, но для этого команде нужно срочно продать нескольких имеющихся игроков.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что клуб готов отпустить Маттейса де Лихта, Йозуа Киммиха, Леона Горецку, Кингсли Комана, Сержа Гнабри и Нуссаира Мазрауи.

При этом, мюнхенцы пока не получали конкретных предложений по этим игрокам.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Португалии - главная трансферная цель Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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